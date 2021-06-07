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ЄС розчарований «витівками»
України на ринку...

ЄС розчарований «витівками» України на ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:41

ЄС розчарований «витівками» України на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
У Європейському Союзі розчаровані «витівками» України на ринку електричної енергії і вважають, що нові правила ринку в нашій країні не працюють.

Дивися повний текст ЄС розчарований «витівками» України на ринку електроенергії — Маасікас.
R2
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Европейский Союз предлагает Украине доступные инструменты, но возникают вопрос, есть ли в стране потенциал, чтобы умело ими пользоваться?
"Билли, сдается мне два оскорбления в один день - это многовато!"
astatempo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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