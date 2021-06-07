У Європейському Союзі розчаровані «витівками» України на ринку електричної енергії і вважають, що нові правила ринку в нашій країні не працюють.
Дивися повний текст ЄС розчарований «витівками» України на ринку електроенергії — Маасікас.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:41
ЄС розчарований «витівками» України на ринку...
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Дивися повний текст ЄС розчарований «витівками» України на ринку електроенергії — Маасікас.
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:51
Европейский Союз предлагает Украине доступные инструменты, но возникают вопрос, есть ли в стране потенциал, чтобы умело ими пользоваться?
"Билли, сдается мне два оскорбления в один день - это многовато!"
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