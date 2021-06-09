Середня ціна на квартири в новобудовах Києва в травні 2021 року склала 33 639 грн/кв.м
Дивися повний текст Ціни на житло в новобудовах Києва в травні (інфографіка).
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Додано: Чет 10 чер, 2021 16:48
Ціни на житло в новобудовах Києва в травні (інфографіка)
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Дивися повний текст Ціни на житло в новобудовах Києва в травні (інфографіка).
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:48
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