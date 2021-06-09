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Ціни на житло в новобудовах
Києва в травні (інфографіка)

Ціни на житло в новобудовах Києва в травні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:48

Ціни на житло в новобудовах Києва в травні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна на квартири в новобудовах Києва в травні 2021 року склала 33 639 грн/кв.м

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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:48

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