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На Київщині збільшили перелік доріг, які оновлять за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:51
Пропонуємо до обговорення:
На Київщині збільшили до 48-ми кількість доріг, які до кінця 2021 року планують оновити в рамках програми Президента «Велике будівництво».
Дивися повний текст На Київщині збільшили перелік доріг, які оновлять за програмою «Велике будівництво»
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Додано: Чет 10 чер, 2021 17:51
48 км
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