НКРЕКУ розробила проект постанови.
Дивися повний текст Тарифи на тепло будуть затверджувати органи місцевої влади.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:44
Тарифи на тепло будуть затверджувати органи місцевої влади
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на тепло будуть затверджувати органи місцевої влади.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:45
..как будто от этого что-то поменяется для дотационных регионов..?!! )) ..разве, что лишь ответственность переложат на местных чинуш... города с млрд бюджетами, может к очередным выборам мера + гоп.компании и выделят пару десятков лямов на компенсацию генерирующим тепло компаниям.. а остальным что делать?? сосать лапу и мерзнуть?!...
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