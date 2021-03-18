RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рідкісну золоту монету США
продали за рекордні $19 млн...

Рідкісну золоту монету США продали за рекордні $19 млн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:58

Рідкісну золоту монету США продали за рекордні $19 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Золота монета «Подвійний орел» номіналом $20 була продана на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за рекордну суму в $18,9 млн.

Дивися повний текст Рідкісну золоту монету США продали за рекордні $19 млн (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94078
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:58

крута інвестиція
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 05.11.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 29 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світовий борг зріс на рекордні $24 трлн в 2020 році
R2 » Нед 30 тра, 2021 17:28
2 452
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 тра, 2021 17:38
Ukrainian
В Японії дві дині продали на аукціоні майже за 25 тисяч...
R2 » Сер 26 тра, 2021 16:51
2 435
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 17:01
Dear_Sir
Як відрізнити монету, яку можна продати за кілька тисяч...
R2 » Сер 17 бер, 2021 22:16
2 895
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 бер, 2021 19:10
smikivan715

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3895)
14.06.2021 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.