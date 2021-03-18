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Рідкісну золоту монету США продали за рекордні $19 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 14:58
Пропонуємо до обговорення:
Золота монета «Подвійний орел» номіналом $20 була продана на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за рекордну суму в $18,9 млн.
Дивися повний текст Рідкісну золоту монету США продали за рекордні $19 млн (фото)
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:58
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