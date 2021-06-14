RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: курс долара остаточно
подолав психологічний...

Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:19

Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний...

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок гривня остаточно пробила психологічний рівень в 27 гривень і продовжила зміцнюватися.

Дивися повний текст Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний поріг і прямує вниз.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94099
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:19

осенью будем кусать локти
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 234
З нами з: 14.11.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:43

Можно поподробнее? Что ожидать осенью к почему
habbol86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 14.09.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:14

Власть нашла методы как вытаскивать и3 под матрацов народа валютные сбережения на черный день. Но даже искуственно сдерживаемый курс доллара не спас украинский рынок от инфляции на некоторые товары до 100%. Что же будет чере3 пару месяцев когда черный день действительно наступит а народу уже нечем будет 3аплатить 3а еду и комуналку. Настанет настоящий голодомор и нищета. Вот тогда думаю некоторые и предложат пойти на поклон к нашему кремлевскому врагу с предложением продать крым и дамбас 3а какую то подачку, мол не для себя а для спасения народа стараемся.
asurovv960
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 09.12.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:15

Вы не путайте грешное с праведным. Ето не укрепление гривны. Сейчас 3а гривны ничего уже не купишь. Так что ето ограбление народа среди бела дня.
asurovv960
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 09.12.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нова заява Маска помітно підняла курс Bitcoin
R2 » Пон 14 чер, 2021 10:29
5 422
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 05:34
nazarenko70
У НБУ пояснили, що відбувається з курсом долара
R2 » Пон 14 чер, 2021 22:24
1 344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 22:24
hazanovich_alexey
Міжбанк: чи проб'є остаточно гривня психологічний бар'єр
R2 » Пон 14 чер, 2021 11:24
0 97
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 11:24
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95345)
15.06.2021 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.