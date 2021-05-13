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«Укравтодор» по виплатам підрядникам відстає на мільярд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 чер, 2021 09:16
Пропонуємо до обговорення:
Регіональні служби "Укравтодору" у травні заплатили своїм підрядникам 5,11 млрд грн - це на 1,41 млрд грн менше від виплат у травні минулого року.
Дивися повний текст «Укравтодор» по виплатам підрядникам відстає на мільярд від першого сезону «Великого будівництва»
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R2
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Додано: Вів 15 чер, 2021 09:16
Ну куди ж без компаній, які з‘явились на ринку «раптом» після призначення якогось чинуши
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apyvovar
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