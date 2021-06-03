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ПриватБанк домігся відводу судді у справі стосовно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва задовольнив заяву державного ПриватБанку про відвід судді від розгляду справи за позовом компанії ексвласників банку, встановивши ознаки маніпулювання автоматизованим розподілом судових справ.
Дивися повний текст ПриватБанк домігся відводу судді у справі стосовно заводу Коломойського
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:52
а посадити суддю стасюка?
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