Рада схвалила податкову амністію для українців

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Ты этой цитатой пытаешься подтвердить мои слова что чиновники и их родственники уже декларируют все свои легальные доходы с которых уплатили налоги?
Напомню что обсуждаемый закон даёт возможность (но не обязывает) обычному пересичному полвареничному заплатить налоги по пониженной ставке (до 2,5% вместо 19,5%) со своих серых доходов, тоесть тех с которых налог ещё не был заплачен. Причем суммы таких доходов полвареничный определяет сам на глаз и никому не должен доказывать что-либо о том откуда они взялись (за исключением ситуации с наличными - свадебные фотографы и кухарки как обычно протупили и забыли о финмоне).
а що, чинуші в своїх деклараціях вказують джерела своїх заробітків? вони просто декларують наявне, без вказування джерел походження цього "наявного". хоч в когось спитали звідки це все? ну і в матері гетьманцева, зокрема, откєль фірми і готівка?