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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:30

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Пока одни редиски рассказывают что налоговая амнистия это изъятие сбережений и налог на гробовые, другие ничуть не смущаясь рассказывают что налоговая амнистия это дешевый способ легализации взяток.

Как пример записной зрадофил Пердоксид
https://youtu.be/lGzn8_JBZ20
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:17

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Сегодня "повернули з підписом голови ВР"
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:
На матір Данила Гетмацева ....

Ты этой цитатой пытаешься подтвердить мои слова что чиновники и их родственники уже декларируют все свои легальные доходы с которых уплатили налоги? :mrgreen:

Напомню что обсуждаемый закон даёт возможность (но не обязывает) обычному пересичному полвареничному заплатить налоги по пониженной ставке (до 2,5% вместо 19,5%) со своих серых доходов, тоесть тех с которых налог ещё не был заплачен. Причем суммы таких доходов полвареничный определяет сам на глаз и никому не должен доказывать что-либо о том откуда они взялись (за исключением ситуации с наличными - свадебные фотографы и кухарки как обычно протупили и забыли о финмоне).


а що, чинуші в своїх деклараціях вказують джерела своїх заробітків? вони просто декларують наявне, без вказування джерел походження цього "наявного". хоч в когось спитали звідки це все? ну і в матері гетьманцева, зокрема, откєль фірми і готівка? :mrgreen:
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:52

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  wild.tomcat написав:чинуші в своїх деклараціях вказують джерела своїх заробітків?

В налоговых - да. Точно так же, к слову, как это делает любой другой налогоплательщиек.
В декларациях для НАЗК - тоже да.
  wild.tomcat написав:вони просто декларують наявне, без вказування джерел походження цього "наявного"

Рекомендую ознакомиться хотя бы с одной из деклараций, ищите раздел "11. Доходи, у тому числі подарунки":
Гетманцев https://public.nazk.gov.ua/documents/d8 ... 41427c8b68
Порошенко https://public.nazk.gov.ua/documents/3d ... de9a0522ea

Обожаю людей которые спорят об уплане налогов при том что они ни разу в жизни сами не платили налоги то ли потому что всю жизнь работают по найму, то ли потому что работают в чёрную.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  wild.tomcat написав:чинуші в своїх деклараціях вказують джерела своїх заробітків?

В налоговых - да. Точно так же, к слову, как это делает любой другой налогоплательщиек.
В декларациях для НАЗК - тоже да.
  wild.tomcat написав:вони просто декларують наявне, без вказування джерел походження цього "наявного"

Рекомендую ознакомиться хотя бы с одной из деклараций, ищите раздел "11. Доходи, у тому числі подарунки":
Гетманцев https://public.nazk.gov.ua/documents/d8 ... 41427c8b68
Порошенко https://public.nazk.gov.ua/documents/3d ... de9a0522ea

Обожаю людей которые спорят об уплане налогов при том что они ни разу в жизни сами не платили налоги то ли потому что всю жизнь работают по найму, то ли потому что работают в чёрную.


ознайомився, і що, по вашому, я там мав побачити? заробітки гетьманцева? так їх на франка мьоллєра чи ролєкс не вистачить.
ви ж не вчора народилися. і прекрасно розумієте, що ціна цим деклараціям як і діяльності назк 0. назк навіть гірше ніж 0, бо на них ще й гроші витрачають, зарплату платять.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:08

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  wild.tomcat написав:і що, по вашому, я там мав побачити? заробітки гетьманцева?
То что спрашивали, напоминю Вам вопрос заданный Вами же
  wild.tomcat написав:чинуші в своїх деклараціях вказують джерела своїх заробітків?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:11

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  wild.tomcat написав:ви ж не вчора народилися

  • Ващ вопрос был про доход в декларациях? Да.
  • ВНЕЗАПНО оказалось что в декларациях доход указан, включая источнник? Да.
  • Вас это не удовлетворило потому что вы априори недовольны, а поводы придумываете по ходу пьесы? Да.
  • Налоговая амнистия не разоряет ни Гетманцева, ни полвареничного пенсионера из села? Да.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:
На матір Данила Гетмацева ....

Ты этой цитатой пытаешься подтвердить мои слова что чиновники и их родственники уже декларируют все свои легальные доходы с которых уплатили налоги? :mrgreen

Ты точно уверен в этом?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  wild.tomcat написав:ви ж не вчора народилися

  • Ващ вопрос был про доход в декларациях? Да.
  • ВНЕЗАПНО оказалось что в декларациях доход указан, включая источнник? Да.
  • Вас это не удовлетворило потому что вы априори недовольны, а поводы придумываете по ходу пьесы? Да.
  • Налоговая амнистия не разоряет ни Гетманцева, ни полвареничного пенсионера из села? Да.


вказаний дохід ніяк не пояснює наявність всілякого рухомого та нерухомого майна, фірм, годинників та іншого. і ніхто за це ще ні в кого не спитав. так зрозуміліше чи все потрібно розжовувати? чи хочеться щось комусь довести заради "просто довести"?
wild.tomcat
 
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