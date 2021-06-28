Рада схвалила податкову амністію для українців

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Ты этой цитатой пытаешься подтвердить мои слова что чиновники и их родственники уже декларируют все свои легальные доходы с которых уплатили налоги?
Напомню что обсуждаемый закон даёт возможность (но не обязывает) обычному пересичному полвареничному заплатить налоги по пониженной ставке (до 2,5% вместо 19,5%) со своих серых доходов, тоесть тех с которых налог ещё не был заплачен. Причем суммы таких доходов полвареничный определяет сам на глаз и никому не должен доказывать что-либо о том откуда они взялись (за исключением ситуации с наличными - свадебные фотографы и кухарки как обычно протупили и забыли о финмоне).
а що, чинуші в своїх деклараціях вказують джерела своїх заробітків? вони просто декларують наявне, без вказування джерел походження цього "наявного". хоч в когось спитали звідки це все? ну і в матері гетьманцева, зокрема, откєль фірми і готівка?
Обожаю людей которые спорят об уплане налогов при том что они ни разу в жизни сами не платили налоги то ли потому что всю жизнь работают по найму, то ли потому что работают в чёрную.
ознайомився, і що, по вашому, я там мав побачити? заробітки гетьманцева? так їх на франка мьоллєра чи ролєкс не вистачить. ви ж не вчора народилися. і прекрасно розумієте, що ціна цим деклараціям як і діяльності назк 0. назк навіть гірше ніж 0, бо на них ще й гроші витрачають, зарплату платять.
ВНЕЗАПНО оказалось что в декларациях доход указан, включая источнник? Да.
Вас это не удовлетворило потому что вы априори недовольны, а поводы придумываете по ходу пьесы? Да.
Налоговая амнистия не разоряет ни Гетманцева, ни полвареничного пенсионера из села? Да.
вказаний дохід ніяк не пояснює наявність всілякого рухомого та нерухомого майна, фірм, годинників та іншого. і ніхто за це ще ні в кого не спитав. так зрозуміліше чи все потрібно розжовувати? чи хочеться щось комусь довести заради "просто довести"?
Ты этой цитатой пытаешься подтвердить мои слова что чиновники и их родственники уже декларируют все свои легальные доходы с которых уплатили налоги? :mrgreen
Ты точно уверен в этом?
Уточняю: все свои белые доходы. Разве не об этом речь в фразе "у матери Гетманцева"?
Ведь того которому я отвечал возбудили не какие-то тайные суммы о которых он узнал, а именно сумы в декларации которые публичны и проверяются НАЗК. Если это не белые задекларированные доходы то что тогда это?