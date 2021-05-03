У випадку, коли пенсіонер довгий час не знімає пенсійні кошти з банківського рахунку, то виплати можуть перевести на пошту.
Дивися повний текст Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської картки.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:50
Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської картки.
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:51
а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:46
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:01
Можно попросить сына/дочку кидать хоть иногда любую сумму на карту.
Ведь для банков индикатор неактивности это "год и больше не было движения по счёту".
А если пенсионер перекидывал деньги на депозит, это уже считается операцией по счёту.
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:41
Посчитают, что данное "обстоятельство" уже наступило, и ПФ перестанет начислять пенсию. Придётся появиться в ПФ и лично засвидетельствовать своё почтение ретивым до фанатизма сотрудникам.
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:02
Процитирую ответ
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:45
Re: Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської
платы за РКО для пенсионной неактивной карты никакой не вырастает?
и что происходит с той суммой, к-рая уже есть на карте? через АТМ уже не обналичить?
кто знает?
у мамы остался небольшой хвостик, никак не доберемся до них, не хочется ее лишний раз тягать то по ковиду, то по жаре...
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