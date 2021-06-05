Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі...
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maestro71 написав:"слуги", не спрашивая "хозяев" (народ) бодренько так к нему в карман и залезли, не краснея... нормас!?? ((
Доброе утро С пробуждением. Эти бесполезные "упыри", и не только они, давно там присосались и пьют "кровь", а вы только заметили?
Параллельная новость: Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год. Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млнгривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен. Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
повторю вопрос: а сколько должен получать член правления такой компании? дайте свою оценку...
має бути "тарифна шкала" (табєль о рангах) для держкомпаній та казенних підприємств, от згідно неї отримувати
Має бути привязка до мін зарплати та середньої з/п по Україні з відповідними коефіцієнтами. Підняли добробут Українців - буль-ласка отримайте, а не так як зараз хто більше вкраде - того і є. Від газу вже відмовився. Дивлюсь треба ставити свою генерацію, нахер упирів.