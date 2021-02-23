На Волині відновили дорогу до Шацьких озер згідно з...
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На Волині повністю відновили згідно з європейськими стандартами 26 км автодороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Козин - /М-06/ у рамках програми Президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Дорога важлива тим, що веде до відомого туристичного місця – Шацьких озер.
espanol написав:Це добре, вкладення в інфраструктуру найбільш правильні, а в дорожню, пов'язану з туризмом, тим паче.
Та добре то оно добре, только цена того ремонта ну вообще конская. Текущий средний ремонт 1 км двухполосной региональной дороги обошелся в 23 миллиона грн или же за 1 погонный метр (6-7 кв.метров) 23 тысячи. (Средний ремонт дорог – это комплекс мер по восстановлению асфальтового слоя и возмещению его эксплуатационных характеристик. Средним ремонтом считается такой ремонт, при котором возмещают слой износа дорожных покрытий и улучшают транспортно-эксплуатационные качества дороги и дорожных сооружений. Его выполняют 1 раз в несколько лет комплексно, на отдельных участках дороги. )
maestro71 написав:..забыли для справки указать стоимость ПОЛНУЮ этого ремонта 26км дороги...