Євробонди "Укравтодору" серії "Велике будівництво" були повністю розпродані на Лондонській біржі в перший же день торгів.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди «Великого будівництва».
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:58
У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди «Великого будівництва».
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:59
Вот уроды. Выпустите целевые гособлигации внутреннего займа под 6,25% чистыми и без налогов, для своего населения, на тех же условиях и получите все 2,4 миллиарда долларов
Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:36
Не,для своих под 1% и грязными,а будете возмущаться отдадим в нацвалюте)))
Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:48
А чому не торгувались дешевше якщо такий попит?
Навіщо платити 6.25%
Газпром» разместил шестилетние еврооблигации объемом €1 млрд на ирландской бирже Euronext Dublin. Об этом в среду, 10 января, сообщил «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Отмечается, что ставка купона составила 1,50%, что стало рекордом для всех российских корпоративных заемщиков в данной валюте. Выпуск размещен на лучших условиях, чем размещение «Газпрома» в 2020 году еврооблигаций объемом €1 млрд, когда ставка купона составила 2,95% на срок пять лет.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:47
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:08
в то время когда банкам платят за размещение у них денег, наши гребут под 6,25 при спросе и не торгуются. "на дурака не нужен нож..."
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:27
Терзает смутное подозрение, что продавшим по 6.25% "дуракам" за это неплохо перепало в личный карман, поэтому дураки тут только те, кто отдавать будут.
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