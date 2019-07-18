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У Мінінфраструктури похвалилися
попитом на євробонди...

У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:58

У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди...

Пропонуємо до обговорення:
Євробонди "Укравтодору" серії "Велике будівництво" були повністю розпродані на Лондонській біржі в перший же день торгів.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди «Великого будівництва».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:59

Вот уроды. Выпустите целевые гособлигации внутреннего займа под 6,25% чистыми и без налогов, для своего населения, на тех же условиях и получите все 2,4 миллиарда долларов
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:36

Не,для своих под 1% и грязными,а будете возмущаться отдадим в нацвалюте)))
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:48

А чому не торгувались дешевше якщо такий попит?
Навіщо платити 6.25%

Газпром» разместил шестилетние еврооблигации объемом €1 млрд на ирландской бирже Euronext Dublin. Об этом в среду, 10 января, сообщил «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Отмечается, что ставка купона составила 1,50%, что стало рекордом для всех российских корпоративных заемщиков в данной валюте. Выпуск размещен на лучших условиях, чем размещение «Газпрома» в 2020 году еврооблигаций объемом €1 млрд, когда ставка купона составила 2,95% на срок пять лет.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:47

  livs375 написав:Не,для своих под 1% и грязными,а будете возмущаться отдадим в нацвалюте)))

1% - это нынче ещё жир. В Привате и Альфе уже 0.01% даже годовые.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:08

в то время когда банкам платят за размещение у них денег, наши гребут под 6,25 при спросе и не торгуются. "на дурака не нужен нож..."
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:27

  ruslan42212 написав:в то время когда банкам платят за размещение у них денег, наши гребут под 6,25 при спросе и не торгуются. "на дурака не нужен нож..."

Терзает смутное подозрение, что продавшим по 6.25% "дуракам" за это неплохо перепало в личный карман, поэтому дураки тут только те, кто отдавать будут.
moveton
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