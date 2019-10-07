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За дві секунди до 100 км/год:
як розганяється найшвидша...

За дві секунди до 100 км/год: як розганяється найшвидша...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:57

За дві секунди до 100 км/год: як розганяється найшвидша...

Пропонуємо до обговорення:
Під час презентації нової топової версії Tesla Model S – Model S Plaid – гості заходу мали змогу випробувати гіперседан на треку

Дивися повний текст За дві секунди до 100 км/год: як розганяється найшвидша Tesla Model S Plaid (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:57

ударим автомобилем по бездорожью..
2germ2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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