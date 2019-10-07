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За дві секунди до 100 км/год: як розганяється найшвидша...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 чер, 2021 10:57
Пропонуємо до обговорення:
Під час презентації нової топової версії Tesla Model S – Model S Plaid – гості заходу мали змогу випробувати гіперседан на треку
Дивися повний текст За дві секунди до 100 км/год: як розганяється найшвидша Tesla Model S Plaid (відео)
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Додано: Нед 20 чер, 2021 10:57
ударим автомобилем по бездорожью..
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Пон 07 жов, 2019 06:56
avk