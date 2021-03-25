Грузія, так само як і Україна, прагне бути частиною Європейського союзу і навіть стала асоційованим членом ЄС раніше.
Дивися повний текст Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії та Україні.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 11:54
Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії та Україні.
Додано: Нед 20 чер, 2021 13:00
Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:17
А яка "на самом деле" зарплата в Грузії? Не в Тбілісі, а саме в Грузії.
Додано: Нед 20 чер, 2021 23:37
andrijk777
Примерно такая же как в Украине, долларов 300-400 , но коммуналка намног дешевле,в Грузии нет отопления, Транспорт и бензин тоже дешевле, автомобили намног дешевле как Б,у так и новые. ну а в остальном примерно так же как и в Украине.
Додано: Пон 21 чер, 2021 10:37
І це Тбілісі!
Цікаво де "примерно так же как в Украине" пропонують зарплату "від 4000 грн"?
Додано: Пон 21 чер, 2021 11:03
andrijk777
Там написано от 500 лари до 2500 а это большая разница и далеко не 4000 тысячи, Я вам и в Киеве могу найти такие вакансии ,многие продавцы например работают в смене, неделю работают неделю дома, и оклад там 5 тысяч ,а бывает и меньше!Да и я не говорю,что Грузия богаче Украины, они примерно на равне по зарплатам, а если в Украине чуть выше средняя зарплата, так половину коммуналка жрет,и то,я с Харьковской области и у нас не то,что б 13 тысяч средняя была, тут люди за 6 тысяч пашут, и огромная безработица, причем не только в моем городе,а в большинстве маленьких городах безработица,и мизерные зарплаты! так,что сравнение в 13 тысяч как то не уместно, нужно сравнивать по стране среднюю а не по Киеву, и разница будет огромной на деле средняя тысяч 9 по Украине,но не 13 500, тогда б за 20 никто б не ездил в польшу работать.
Додано: Пон 21 чер, 2021 11:10
andrijk777
зап от 2000 тысяч в месяц до 8000, 2 тысячи, это смешно и представьте и такие зап есть в Украине
А это вообще меньше минималки хотя минималка 6500, и таких вакансий полно.
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:11
В Киеве средняя 20
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:21
Держкомстат дає середню 20422 грн по Києву, але це до оподаткування.
Додано: Пон 21 чер, 2021 14:40
Re: Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії..
Враховуючи сірі ЗП і оформлення фопами, то реальна середня тисяч 25 чистими
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