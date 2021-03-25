Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії...

Додано: Пон 21 чер, 2021 11:03

andrijk777

Там написано от 500 лари до 2500 а это большая разница и далеко не 4000 тысячи, Я вам и в Киеве могу найти такие вакансии ,многие продавцы например работают в смене, неделю работают неделю дома, и оклад там 5 тысяч ,а бывает и меньше!Да и я не говорю,что Грузия богаче Украины, они примерно на равне по зарплатам, а если в Украине чуть выше средняя зарплата, так половину коммуналка жрет,и то,я с Харьковской области и у нас не то,что б 13 тысяч средняя была, тут люди за 6 тысяч пашут, и огромная безработица, причем не только в моем городе,а в большинстве маленьких городах безработица,и мизерные зарплаты! так,что сравнение в 13 тысяч как то не уместно, нужно сравнивать по стране среднюю а не по Киеву, и разница будет огромной на деле средняя тысяч 9 по Украине,но не 13 500, тогда б за 20 никто б не ездил в польшу работать.