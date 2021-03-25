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Платні ліфти і вигідна оренда:
порівняння цін у Грузії...

Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:54

Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії...

Пропонуємо до обговорення:
Грузія, так само як і Україна, прагне бути частиною Європейського союзу і навіть стала асоційованим членом ЄС раніше.

Дивися повний текст Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії та Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:00

Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине
targafrime
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:17

  targafrime написав:Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине

А яка "на самом деле" зарплата в Грузії? Не в Тбілісі, а саме в Грузії.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 23:37

andrijk777
Примерно такая же как в Украине, долларов 300-400 , но коммуналка намног дешевле,в Грузии нет отопления, Транспорт и бензин тоже дешевле, автомобили намног дешевле как Б,у так и новые. ну а в остальном примерно так же как и в Украине.
targafrime
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:37

  targafrime написав:andrijk777
Примерно такая же как в Украине, долларов 300-400 , но коммуналка намног дешевле,в Грузии нет отопления, Транспорт и бензин тоже дешевле, автомобили намног дешевле как Б,у так и новые. ну а в остальном примерно так же как и в Украине.

https://tbilisi.flagma-ge.com/ru/vakans ... 11750.html
https://tbilisi.flagma-ge.com/ru/vakans ... 11740.html
І це Тбілісі!
Цікаво де "примерно так же как в Украине" пропонують зарплату "від 4000 грн"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:03

andrijk777
Там написано от 500 лари до 2500 а это большая разница и далеко не 4000 тысячи, Я вам и в Киеве могу найти такие вакансии ,многие продавцы например работают в смене, неделю работают неделю дома, и оклад там 5 тысяч ,а бывает и меньше!Да и я не говорю,что Грузия богаче Украины, они примерно на равне по зарплатам, а если в Украине чуть выше средняя зарплата, так половину коммуналка жрет,и то,я с Харьковской области и у нас не то,что б 13 тысяч средняя была, тут люди за 6 тысяч пашут, и огромная безработица, причем не только в моем городе,а в большинстве маленьких городах безработица,и мизерные зарплаты! так,что сравнение в 13 тысяч как то не уместно, нужно сравнивать по стране среднюю а не по Киеву, и разница будет огромной на деле средняя тысяч 9 по Украине,но не 13 500, тогда б за 20 никто б не ездил в польшу работать.
targafrime
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:10

andrijk777
https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota/tr ... b;promoted
зап от 2000 тысяч в месяц до 8000, 2 тысячи, это смешно и представьте и такие зап есть в Украине
https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota/ub ... 65a2c09acf

А это вообще меньше минималки хотя минималка 6500, и таких вакансий полно.
targafrime
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:11

  targafrime написав:Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине

В Киеве средняя 20
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:21

  Investor_K написав:
  targafrime написав:Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине

В Киеве средняя 20

Держкомстат дає середню 20422 грн по Києву, але це до оподаткування.
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... rage/kiev/
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:40

Re: Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії..

BIGor написав:
  Investor_K написав:
  targafrime написав:Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине

В Киеве средняя 20

Держкомстат дає середню 20422 грн по Києву, але це до оподаткування.
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... rage/kiev/
Враховуючи сірі ЗП і оформлення фопами, то реальна середня тисяч 25 чистими
Faceless
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