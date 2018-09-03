Геній інвестицій та мільярдер Воррен Баффет відреагував на розслідування американської неприбуткової організації ProPublica щодо несплати податків.
Дивися повний текст Воррен Баффет пояснив, чому сплачує мізерні податки.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 12:51
Воррен Баффет пояснив, чому сплачує мізерні податки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Воррен Баффет пояснив, чому сплачує мізерні податки.
Додано: Нед 20 чер, 2021 13:45
Человек наигрался в миллиардера и поняли что в могилу с собой деньги не унесешь.
Наши олигархи урок с этого увы вынесли только один, уклонение от налогов.
Додано: Нед 20 чер, 2021 14:16
Яка ж величезна цивілізаційна прірва між такими людьми і нашим так званим «великим бізнесом»
Люди з інших світів. І це вае при тому, що Баффет ці гроші дійсно заробив, без віджимання, рекету і нікого на стадіонах не підривав.
Додано: Пон 21 чер, 2021 09:52
Додано: Пон 21 чер, 2021 10:20
Re: Воррен Баффет пояснив, чому сплачує мізерні податки
Хм, ріст вартості активів і прибуток це різні речі Якщо я купив акцію за 1000 долярів, то доходів у мене нема, поки не продам, скільки б вона на даний момент не коштувала - 10 долярів чи 10 тисяч...
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:49
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