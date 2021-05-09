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Країни «Великої сімки» зобов’язались припинити підтримку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 чер, 2021 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Країни «Великої сімки» погодилась припинити нову державну підтримку вугільної енергетики до кінця 2021 року.
Дивися повний текст Країни «Великої сімки» зобов’язались припинити підтримку вугільної енергетики до кінця 2021 року
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:47
Закрывайте закрывайте. Потомкам уголек еще пригодится
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Додано: Пон 21 чер, 2021 10:16
А Китай не хоче приєднатись?
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Додано: Пон 21 чер, 2021 22:21
«Мы сфокусируемся на ускорении прогресса в сфере электрификации и аккумуляторов, водорода, улавливания, использования и хранения углерода, авиации и судоходства с нулевым уровнем выбросов, а также ядерной энергетики для тех стран, которые решат это использовать», – говорится в коммюнике.
Без комментариев.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:23
p_a_l написав:
Закрывайте закрывайте. Потомкам уголек еще пригодится
Нафта теж згодиться
Коли її закриють?
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