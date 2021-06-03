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Сума боргів на ринку газу
перевищує 120 мільярдів...

Сума боргів на ринку газу перевищує 120 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:07

Сума боргів на ринку газу перевищує 120 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Сума накопичених на ринку газу боргів перевищує 120 млрд грн, що становить загрозу для енергобезпеки України.

Дивися повний текст Сума боргів на ринку газу перевищує 120 мільярдів гривень — Нафтогаз.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:07

Хтото жрав и пив за наш счёт, а тэпер оказиваэтся долг у всех, проситэ америгу может купит по дешевкэ часть вашей энергонезависмости.
yegres
 
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