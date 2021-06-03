Сума накопичених на ринку газу боргів перевищує 120 млрд грн, що становить загрозу для енергобезпеки України.
Дивися повний текст Сума боргів на ринку газу перевищує 120 мільярдів гривень — Нафтогаз.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 09:07
Сума боргів на ринку газу перевищує 120 мільярдів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сума боргів на ринку газу перевищує 120 мільярдів гривень — Нафтогаз.
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:07
Хтото жрав и пив за наш счёт, а тэпер оказиваэтся долг у всех, проситэ америгу может купит по дешевкэ часть вашей энергонезависмости.
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