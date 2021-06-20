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Один айтішник приносить економіці
країни понад 22 тисячі...

Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:10

Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі...

Пропонуємо до обговорення:
За 7 років експортні надходження в економіку країни від IT-індустрії зросли в 3 рази.

Дивися повний текст Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі доларів (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:23

Re: Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі

С каких это пор атишники -програмуны стали инженерами
Asing
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:59

Asing
С тех пор как появилась профессия Software Engineer: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineer

учите матчасть.
dan15
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:18

Re: Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі

слишком абстрактно
"в страну"
отчего бы инженеру не принести конкретным слугам страны?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:17

  Asing написав:С каких это пор атишники -програмуны стали инженерами

  dan15 написав:Asing
С тех пор как появилась профессия Software Engineer: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineer

учите матчасть.


Но, в статье говорится именно про инженеров. Не про инженеров-программистов.
Либо перевод некорректный, либо автор - журналист, который сам не понимает разницы.
hilgurt
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:28

Re: Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі

  hilgurt написав:Но, в статье говорится именно про инженеров. Не про инженеров-программистов.

Нет, говорится как раз про инженеров-программистов. Это понятно и из заголовка, и из контекста.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 23:20

Абсолютна більшість українських IT-шників працює у аутсорсингових компаніях. Тому я сумніваюся, що економіці України так вже багато перепадає від цих експортних надходжень.
victorulysses7
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:11

  victorulysses7 написав:Абсолютна більшість українських IT-шників працює у аутсорсингових компаніях. Тому я сумніваюся, що економіці України так вже багато перепадає від цих експортних надходжень.

Заробітну плату ці працівники не отримують? Чи як?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:29

  BIGor написав:
  victorulysses7 написав:Абсолютна більшість українських IT-шників працює у аутсорсингових компаніях. Тому я сумніваюся, що економіці України так вже багато перепадає від цих експортних надходжень.

Заробітну плату ці працівники не отримують? Чи як?


Так то ж не:
  cohan написав:"в страну"
отчего бы инженеру не принести конкретным слугам страны?

8)
Чиновник- вид не хитрый, считает что если холоп не обложен на входе 40% "данью" + конкретно поборами в чиновничий карман, то значит, что "економіці України не перепадає від цих експортних :mrgreen: надходжень."

А то, что вся валютная зп может быть потрачена в Украине (доляры-эвро обменяны на украинский продукт или фантики) - т.е. это чистяком валютная инвестиция, без вложений и гособязательств, та ведь что с этого конкретным слугам страны :?
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 07:49

EKO
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vitaliy_berdinskikh
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