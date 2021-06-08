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США продовжать запроваджувати санкції проти компаній,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 чер, 2021 11:07
Пропонуємо до обговорення:
У Білому домі заявляють, що США продовжать вводити нові санкції проти російських компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу Північний потік - 2.
Дивися повний текст США продовжать запроваджувати санкції проти компаній, причетних до будівництва Північного потоку-2
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R2
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:07
Так ето празднiк, амэри порешалi, затормозить запуск сп2 , то эсть закачку газу у эуропi i значiт цэни будут на максимумi.
Требуемое компенсацii за запуск i обязатэльно за незапуск сп2!
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yegres
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