ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...

Giroi написав:Комиссия с получателя - это тоже комиссия, ведь я не пополняю КДВ, я перевожу деньги и хочу, чтоб получатель мог снять столько, сколько я ему перевел, в случае с Приватом это невозможно, так как с КДВ 0,5% с Универсальной 1%.
Самый дешевый для клиента вариант, чтоб магазин получил за товар нужную сумму в наличке - это именно КДВ.
Нет. Именно, что пополняешь КДВ безналичным способом. Вот за пополнение и комиссия. Причём даже без разницы откуда приходят деньги. За сам перевод внутри банка - нет. А для тех, кто в сортах комиссий не разбирается правильнее тогда уже сразу говорить "так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег между картами Привата даже своими собственными (в зависимости от карты)".
Что КДВ - это самый дешёвый способ получить на выходе наличку спору нет. Но разговор бы о комиссии за перевод, а не за возможность получить бесплатный обнал.