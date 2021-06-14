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Міненерго оновить тариф на
електроенергію: що зміниться...

Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:11

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Когда будет принято решение?

пока не будет
Міненерго пропонує подовжити чинне ПСО на ринку е/е

популизм - государственная идеология :(

не удивлюсь, если еще и снизят...

А как называется "государственная идеология", когда государство обязано выкупать любой объём "зеленой" энергии по практически максимальным ценам в мире?

"Зеленые" могут в "рыночек"?

идеология называется непрофессионализм или прое.али.
цены установили еще в 2009 году, тогда это не было дорого.
а в 2014 кто-то прощелкал клювом - или простимулировали, чтобы прощелкал.

но основной фокус произошел в 2019 году, когда массово заключали договора по зеленке, - опять или никто не смотрел, или закрыл глаза на объем сделок. и там был нюанс, что менялись правила, и договора заключались наперед по старым правилам (подробностей не помню) - без комментариев...

в общем - проФФесионализм... так и живем
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 03:20

Re: Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться.

  Вкладчик1234 написав:А как называется "государственная идеология", когда государство обязано выкупать любой объём "зеленой" энергии по практически максимальным ценам в мире?

"Зеленые" могут в "рыночек"?
если назвать идиотизмом это будет не политкорректно и в принципе неправильно. Все все понимают но коррупция + откат рулит..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 03:24

Re: Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться.

  dinozavrik написав:в штатах доставка 3 центи (80 коп), при тому що вартість роботи по обслуговування там явно вища
так тут не там.. в штатах разве потери в сети от 30% до 50% есть? В Украине большинство сетей после дерибана олигархатом работает на износ а потери в них покрывают за наш счет..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 10:31

  Джон написав:
  dinozavrik написав:в штатах доставка 3 центи (80 коп), при тому що вартість роботи по обслуговування там явно вища
так тут не там.. в штатах разве потери в сети от 30% до 50% есть? В Украине большинство сетей после дерибана олигархатом работает на износ а потери в них покрывают за наш счет..

І для того олігархату можна б інвестувати свої гроші щоб зменшити втрати і збільшити чистий прибуток, а не скидати все на кінцевого покупця.
dinozavrik
 
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