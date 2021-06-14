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У Чернівцях на 70%
підняли тариф на тепло

У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:03

У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло

Пропонуємо до обговорення:
У Чернівцях на засіданні виконкому проголосували за новий тариф на теплопостачання, який зросте в середньому на 70%.

Дивися повний текст У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:03

В Черновцах на 70% подняли тариф на тепло - сколько было, и сколько стало?
Обычно, почти все Теплосети частные, и забота о повышении тарифа исполнительным комитетом Черновицкого городского совета - больше похожа на коррупцию.
Было 1200грн,, стало 2040грн. ? Большая инфляция приближается.
В Черновцах много газавых котлов, поэтому подорожание оплатят лохи, и бюджет Украины через субсидии.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Сер 23 чер, 2021 20:12, всього редагувалось 1 раз.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:10

Re: У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло

Значить платити будуть ще гірше...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 00:02

Re: У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло

  zloy_ukr написав:Обычно, почти все Теплосети частные, и забота о повышении тарифа исполнительным комитетом Черновицкого городского совета - больше похожа на коррупцию.

Ну, написано что КП «Черновцытеплокоммунэнерго». Коммунальное предприятие, значит. Там все верно.
Тариф на теплову енергію для потреб населення за 1 Гкал от 03.11.2018р. 1192,692 грн/Гкал, у тому числі: паливна складова – 1012,48 грн/Гкал.
В электричество переводим: 1 Гкал = 1163 кВт. Например, даже если квартиру топить электричеством, когда был на электроотопление тариф 0,90 грн за 1 квт.
1163 кВт обойдется 1046,7 грн, что практически соответствует старому тарифу «Черновцытеплокоммунэнерго» от 2018 года.
Они что, собрались греть людям воду электричеством из расчета по 1,68 грн за квт и таким макаром обосновали +70%?
Другого объяснения, почему там намутили сразу + 70% не найти.
Жаль, АМКУ у нас нет, одни петрушкины аватары там сидят :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:10

change_pm значить будуть мерзнути взимку
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:16

А нам рассказывают сказки что в Украине инфляция 5-8%. А тут комуналку и цены подняли на 70%, дерево подорожало на 120%. Делайте выводы а не слушайте зомбоящик.
fiona98
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:16

Re: У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло

  Kudrjavuy написав:Что интересно:
на не оккупированной части Донбасса глушилки глушат украинские каналы с новостями


Глушилки и борьба с ними - это парафия наших военных (РЭБ). Это говорит о их никакущей квалификации, точнее о ее отсутствии.

Да даже если б и не глушили с той стороны наши каналы, то что от этого поменялось? Тарифы бы как то снижались или цены на продукты? Просто было бы на десяток говноканалов больше в зомбоящике. У нас такие же пропагандисты, только, из-за разного финансового ресурса, пошиба попроще.

Своим же гражданам ̶в̶ы̶с̶т̶р̶е̶л̶и̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶н̶о̶г̶у̶ ̶и̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶ ̶у̶д̶и̶в̶л̶я̶т̶ь̶с̶я̶ ̶п̶о̶ч̶е̶м̶у̶ ̶о̶н̶а̶ ̶б̶о̶л̶и̶т̶ ̶ максимально ограничить доступ на украинских каналах к информации на их родном русском языке (а таких граждан 60% примерно), оставшиеся некодированные украинские каналы вообще запретить и потом, разводить руками и картинно удивляться, почему это люди смотрят бесплатные русские каналы из рф.
Надо было давно понять, что это государственная политика "тупой и еще тупее".
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:14

  EKO написав:
  Kudrjavuy написав:Что интересно:
на не оккупированной части Донбасса глушилки глушат украинские каналы с новостями


Глушилки и борьба с ними - это парафия наших военных (РЭБ). Это говорит о их никакущей квалификации, точнее о ее отсутствии.

Да даже если б и не глушили с той стороны наши каналы, то что от этого поменялось? Тарифы бы как то снижались или цены на продукты? Просто было бы на десяток говноканалов больше в зомбоящике. У нас такие же пропагандисты, только, из-за разного финансового ресурса, пошиба попроще.

Своим же гражданам ̶в̶ы̶с̶т̶р̶е̶л̶и̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶н̶о̶г̶у̶ ̶и̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶ ̶у̶д̶и̶в̶л̶я̶т̶ь̶с̶я̶ ̶п̶о̶ч̶е̶м̶у̶ ̶о̶н̶а̶ ̶б̶о̶л̶и̶т̶ ̶ максимально ограничить доступ на украинских каналах к информации на их родном русском языке (а таких граждан 60% примерно), оставшиеся некодированные украинские каналы вообще запретить и потом, разводить руками и картинно удивляться, почему это люди смотрят бесплатные русские каналы из рф.
Надо было давно понять, что это государственная политика "тупой и еще тупее".

Вам конкретизируют происходящее:
Глушатся, в цифре, именно новостя центральных каналов Украины - по которым гонят фуфло, способное спричинити большие "неприятности".
Kudrjavuy
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