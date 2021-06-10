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Moody's передбачило падіння фондового ринку США на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:41
Пропонуємо до обговорення:
Фондовий ринок США може втратити до 20% вартості. Причина в тому, що Федеральна резервна система (ФРС) ухвалила рішення скоротити підтримку економіки.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:41
да когда он уже обвалится...
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