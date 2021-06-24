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Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 чер, 2021 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Рада Національного банку України на засіданні 23 червня закликав правління Нацбанку і Кабінет міністрів прискорити підготовку законопроектів щодо регулювання криптовалюта.
Дивися повний текст Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін прискорити підготовку законопроєктів щодо регулювання криптовалют
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:47
"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:55
sena_2008atp написав:
"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.
А какой самый актуальный?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:03
vitaliy_berdinskikh написав: sena_2008atp написав:
"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.
А какой самый актуальный?
для зе и 95 квартала - где би еще украсть
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sopkotomhu
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:12
sopkotomhu написав: vitaliy_berdinskikh написав: sena_2008atp написав:
"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.
А какой самый актуальный?
для зе и 95 квартала - где би еще украсть
Ну тогда замечательно что кроме этого актуального для них вопроса они занимаются ещё и теми которые актуальны не для них.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:21
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну тогда замечательно что кроме этого актуального для них вопроса они занимаются ещё и теми которые актуальны не для них.
да интересно какими ?
эпоха бедности закончилась началась эпоха нищеты - вы это имели ввиду?
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sopkotomhu
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:36
sopkotomhu написав:
да интересно какими ?
Просто прочти заголовок. А то ты похоже бросился комментировать не читая ни текста, ни даже заголовка.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 24 чер, 2021 18:41
небось всякие гетьманцовы свои липкие рученки готовятся приложить не к своим деньгам. - "у нас же благие и нагальні цели - "пополнение бюджета", у нас рекордные выплаты по внешним долгам" и прочее....
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Alex2007
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:10
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну тогда замечательно что кроме этого актуального для них вопроса они занимаются ещё и теми которые актуальны не для них.
Ну, ви можете сплачувати податки і без регулятора.
Чи ви сподіваєтесь що там буде менше 18-20%?
Ще й зроблять якусь звітність-моніторінг для гаманців.
Буде вам актуальна радість)
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equinox
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:50
equinox написав:
Ну, ви можете сплачувати податки і без регулятора.
Чи ви сподіваєтесь що там буде менше 18-20%?
Да, надеюсь. Собственно именно поэтому мне и нужен закон про криптоактивы: чтобы платить 5% с прибыли, а не 18% с оборота.
equinox написав:
Ще й зроблять якусь звітність-моніторінг для гаманців.
Это лишь твои нездоровые фантазии.
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vitaliy_berdinskikh
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