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Податковий комітет Ради
підтримав ініціативу уряду...

Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:16

Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду...

Пропонуємо до обговорення:
У проекті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей.

Дивися повний текст Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду підвищити податки українцям.
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Вот -так, пришли спасатели и жить станет лучше.
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Скажите всем просто: Хочешь быть украинцем заплати $100к в год налогов с носа, а нет люби Украину из-за границы.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:35

Це чудово. Схоже, що красти більше просто нема чого. Тому треба збирати більше!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:52

Геноцид, а вот и преступники

Абрамович Ігор Олександрович Заступник голови Комітету
Аллахвердієва Ірина Валеріївна Голова підкомітету
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна Голова підкомітету
Васильченко Галина Іванівна Член Комітету
Володіна Дар'я Артемівна Голова підкомітету
Воронько Олег Євгенійович Член Комітету
Герега Олександр Володимирович Голова підкомітету
Гетманцев Данило Олександрович Голова Комітету
Горват Роберт Іванович Голова підкомітету
Діденко Юлія Олександрівна Голова підкомітету
Дубінський Олександр Анатолійович Заступник голови Комітету
Железняк Ярослав Іванович Перший заступник голови Комітету
Заблоцький Мар'ян Богданович Голова підкомітету
Іванчук Андрій Володимирович Голова підкомітету
Кінзбурська Вікторія Олександрівна Член Комітету
Ковальов Олексій Іванович Голова підкомітету
Ковальчук Олександр Володимирович Заступник голови Комітету
Козак Тарас Романович Член Комітету
Колісник Анна Сергіївна Член Комітету
Кулініч Олег Іванович Член Комітету
Леонов Олексій Олександрович Голова підкомітету
Ляшенко Анастасія Олексіївна Член Комітету
Марусяк Олег Романович Голова підкомітету
Мотовиловець Андрій Вікторович Член Комітету
Ніколаєнко Андрій Іванович Голова підкомітету
Палиця Ігор Петрович Секретар Комітету
Петруняк Євген Васильович Член Комітету
Рєпіна Елла Анатоліївна Голова підкомітету
Сова Олександр Георгійович Голова підкомітету
Солод Юрій Васильович Член Комітету
Устенко Олексій Олегович Голова підкомітету
Холодов Андрій Іванович Заступник голови Комітету
Шкрум Альона Іванівна Член Комітету
Южаніна Ніна Петрівна Член Комітету
golllmax
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:05

Re: Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду...

"Даві іх, Зєля, бл%" (c)
akido
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 00:55

  golllmax написав:Геноцид, а вот и преступники

Абрамович Ігор Олександрович Заступник голови Комітету
Аллахвердієва Ірина Валеріївна Голова підкомітету
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна Голова підкомітету
Васильченко Галина Іванівна Член Комітету
Володіна Дар'я Артемівна Голова підкомітету
Воронько Олег Євгенійович Член Комітету
Герега Олександр Володимирович Голова підкомітету
Гетманцев Данило Олександрович Голова Комітету
Горват Роберт Іванович Голова підкомітету
Діденко Юлія Олександрівна Голова підкомітету
Дубінський Олександр Анатолійович Заступник голови Комітету
Железняк Ярослав Іванович Перший заступник голови Комітету
Заблоцький Мар'ян Богданович Голова підкомітету
Іванчук Андрій Володимирович Голова підкомітету
Кінзбурська Вікторія Олександрівна Член Комітету
Ковальов Олексій Іванович Голова підкомітету
Ковальчук Олександр Володимирович Заступник голови Комітету
Козак Тарас Романович Член Комітету
Колісник Анна Сергіївна Член Комітету
Кулініч Олег Іванович Член Комітету
Леонов Олексій Олександрович Голова підкомітету
Ляшенко Анастасія Олексіївна Член Комітету
Марусяк Олег Романович Голова підкомітету
Мотовиловець Андрій Вікторович Член Комітету
Ніколаєнко Андрій Іванович Голова підкомітету
Палиця Ігор Петрович Секретар Комітету
Петруняк Євген Васильович Член Комітету
Рєпіна Елла Анатоліївна Голова підкомітету
Сова Олександр Георгійович Голова підкомітету
Солод Юрій Васильович Член Комітету
Устенко Олексій Олегович Голова підкомітету
Холодов Андрій Іванович Заступник голови Комітету
Шкрум Альона Іванівна Член Комітету
Южаніна Ніна Петрівна Член Комітету


ВНИМАТЕЛЬНО ЗАПОМИНАЕМ ИМЕНА ЭТИХ ВОРОВ И ПРЕСТУПНИКОВ. :evil: :evil:
Но это не все.

Вот список побольше:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 ... g_id=13362

ВНИМАТЕЛЬНО ЗАПОМИНАЕМ ЭТИ ФАМИЛИИ,
ЖЕЛЕЗНЯКИ, ДУБИНСКИЕ, ШКРУМЫ, ГЕТЬМАНЦОВЫ, ЮЖАНИНЫ, УСТЕНКИ И ПРОЧИЕ - ВОТ НАСТОЯЩИЕ АГЕНТЫ КРЕМЛЯ..... :evil: :evil: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИМПОТЕНТЫ, НИ НА ЧТО КРОМЕ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ, ТАРИФОВ НЕ СПОСОБНЫЕ. ГАНЬБА ИМ ВСЕМ.
Alex2007
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