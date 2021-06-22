Фінансисти вважають, що зміцнення гривні нижче 27 UAH/USD і девальвація до 27,3 UAH/USD викликана спекулятивними факторами.
Дивися повний текст Фінансисти дали прогноз курсу долара до кінця року.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:33
Фінансисти дали прогноз курсу долара до кінця року
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Дивися повний текст Фінансисти дали прогноз курсу долара до кінця року.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:22
Цена чиза в макдональдсе в Киеве росла постоянно: 28, 30, 32, сейчас 34 грн. Вектор развития все уловили?
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