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Мінімальну ціну електроенергії на внутрішньодобовому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія з енергетики та компослуг на час профіциту електроенергії розглядає встановлення нормативу для ціни ресурсу на внутрішньодобовому ринку не менше 101% від ціни ринку на добу наперед.
Дивися повний текст Мінімальну ціну електроенергії на внутрішньодобовому ринку планують обмежити
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:14
Ограничение максимальной цены-цены-это ручной режим и зрада,а ограничение минимальной-это "всё правильно".
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sena_2008atp
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Додано: Пон 28 чер, 2021 15:39
sena_2008atp написав:
Ограничение максимальной цены-цены-это ручной режим и зрада,а ограничение минимальной-это "всё правильно".
"Рыночек" работает только в одни ворота
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