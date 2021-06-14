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Любченко анонсував запуск
роботи номінаційного комітету...

Любченко анонсував запуск роботи номінаційного комітету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:16

Любченко анонсував запуск роботи номінаційного комітету...

Пропонуємо до обговорення:
Перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко заявив, що найближчим часом буде запущено роботу Комітету з призначення у наглядові ради держкомпаній.

Дивися повний текст Любченко анонсував запуск роботи номінаційного комітету найближчим часом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:16

По колличеству комитетов и всевозможных комиссий нас не догнать.
sena_2008atp
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