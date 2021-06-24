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Тарифи на тепло треба буде
підвищувати, і це доведеться...

Тарифи на тепло треба буде підвищувати, і це доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:33

Тарифи на тепло треба буде підвищувати, і це доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
Місцева влада буде змушена підвищувати тарифи на тепло, у тому числі через зростання ціни на природний газ.

Дивися повний текст Тарифи на тепло треба буде підвищувати, і це доведеться робити місцевій владі — експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:33

Такая себе мелкая подлянка от "слуг" которые проиграли выборы на местах.
А теперь местные будут объяснять как и почему они вынуждены повысить тарифы.
Отличный план для финансовых банкротом, что бы ободрать население.
straponesa
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