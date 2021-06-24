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Найбагатша людина Азії інвестує
$10 млрд в екологічно...

Найбагатша людина Азії інвестує $10 млрд в екологічно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:03

Найбагатша людина Азії інвестує $10 млрд в екологічно...

Пропонуємо до обговорення:
Індійський мільярдер Мукеш Амбані, глава ради директорів Reliance Industries Ltd, представив амбітну ініціативу в області чистої енергії, яка включає в себе інвестиції в розмірі 750 млрд рупій ($10,1 млрд) протягом трьох років.

Дивися повний текст Найбагатша людина Азії інвестує $10 млрд в екологічно чисту енергію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:04

Будет инвестировать также как и наш, рыжий?
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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