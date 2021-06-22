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78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...
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Додано: Вів 29 чер, 2021 09:02
BIGor написав: Shaman написав:
тут Вы не правы - перспектив много, надо уметь хорошо работу работать - а с этим проблемы...
в ИТ пока самый быстрый рост и уровень оплаты - опять же если Вы хороший специалист.
Вот я лично столкнулся с такой ситуацией - что в Украине по моей специальности
перспектив нет. Хоть будешь гением и 24 часа в сутки работать - получишь только обычную зарплату. ИТ же дает самое важное - не украинские работодатели.
Хоть бы специальность озвучить... А то я столкнулся с тем, что у знакомого никакой специальности нет (если мы про ВО), а перспектив -- хоть отбавляй: очередь примерно на 2 недели...
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Додано: Вів 29 чер, 2021 11:29
Shaman написав: Gastarbaiter написав:
Никак. Поэтому стоит выбирать профессию, где на старте дают хотя бы 15, и быстро расти.
а сколько Вы получали на старте?;) для вчерашнего студента - зп как зп.
сейчас и на "галере" стартуют с 400 уе без опыта.
а соискателям типа - я выпускник ХИРЭ, нигде не работал, но хочу 500 уе - сразу указывают направление
В аудите на старте было что-то около 600-700 дол. Через год всех переводили на след. уровень и было уже около 900 дол. Еще через год снова повышение. Потом переход на синиора или куда-то в "индустрию". И т.д. Т.е. первые годы по мере получения опыта ты как раз динамично растешь (и растет зарплата). Из тех, с кем начинал, все куда-то выросли: менеджеры, фин. контролеры. Особенно талантливые и начинавшие на пару-тройку лет раньше уже ходят в фин. директорах. Многие заграницей (Сев. Америка, Европа, ОАЭ).
Насколько знаю, сейчас в профессии выпускникам дают что-то около 15 тыс. грн.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:10
Gastarbaiter написав: Shaman написав: Gastarbaiter написав:
Никак. Поэтому стоит выбирать профессию, где на старте дают хотя бы 15, и быстро расти.
а сколько Вы получали на старте?;) для вчерашнего студента - зп как зп.
сейчас и на "галере" стартуют с 400 уе без опыта.
а соискателям типа - я выпускник ХИРЭ, нигде не работал, но хочу 500 уе - сразу указывают направление
В аудите на старте было что-то около 600-700 дол. Через год всех переводили на след. уровень и было уже около 900 дол. Еще через год снова повышение. Потом переход на синиора или куда-то в "индустрию". И т.д. Т.е. первые годы по мере получения опыта ты как раз динамично растешь (и растет зарплата). Из тех, с кем начинал, все куда-то выросли: менеджеры, фин. контролеры. Особенно талантливые и начинавшие на пару-тройку лет раньше уже ходят в фин. директорах. Многие заграницей (Сев. Америка, Европа, ОАЭ).
Насколько знаю, сейчас в профессии выпускникам дают что-то около 15 тыс. грн.
в аудите последнее, что слышал - 12 тыс грн. но аудит - это уже со знанием английского.
и да, не забываем, что в ИТ, что в аудите - далеко не 8 часовой рабочий день, часов по 10-12 придется впахивать
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Shaman
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Додано: Вів 29 чер, 2021 21:29
Shaman написав:
в аудите последнее, что слышал - 12 тыс грн. но аудит - это уже со знанием английского.
и да, не забываем, что в ИТ, что в аудите - далеко не 8 часовой рабочий день, часов по 10-12 придется впахивать
Это уже как повезет. Честно скажу: за несколько лет в аудите впахивать больше 8 часов приходилось буквально раз 20. Впахивать до утра - раза 3-4. Обычно непосредственно работа (без учета перекуров, кофе и фейсбука) занимала часов 6-7 в день. Так же и сейчас: работаю по 3-4 часа в день, хотя формально предполагается 8.
А английский да, нужен. Хотя есть фирмы, где достаточно базового владения и на локальных проектах допускалась документация на украинском или русском. Но в современном мире английский - это уже must have. В международных корпорациях ты можешь работать в офисе в Украине, твой начальник может быть в Германии, коллега в Венгрии, аутсорс в Индии, а услуги вы оказываете для компании из Италии.
С другой стороны, всегда можно пойти в ларек продавать телефоны или на склад роклы тягать. Ну или в депутаты, если уж совсем не сложится
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Gastarbaiter
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