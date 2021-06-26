Ринок комерційної нерухомості ще не повернувся до докризових показників: рівень вакантності офісних приміщень склав 12%, торгової нерухомості – 10%.
Дивися повний текст Ринок офісної нерухомості не зміг відновитися після кризи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 чер, 2021 19:11
Ринок офісної нерухомості не зміг відновитися після кризи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок офісної нерухомості не зміг відновитися після кризи.
Додано: Нед 27 чер, 2021 19:11
Потому что осенью снова локдаун.
Вакцинация благополучно провалена, потому что лето, отпуск пляж.
Индийская дельта на подходе, а ей вакцина нипочём, в благополучно Англии именно так.
Поэтому смысл открывать в офис или магазин что потом его закрыть? И к тому же все работает и без офиса))
Додано: Нед 27 чер, 2021 19:12
straponesa вы долго выдумывали ваш ник? или он у вас один на всех форумах...
Додано: Пон 28 чер, 2021 11:21
Не только офисная недвижимость. Пройдитесь по промзонам и рынкам. Более половины предприятий и павильонов выставлено на продажу в предверии очередного повышения налогов и тарифов. Будет вам Украина в шмартфоне.
|