Загальний відсоток «шахрайських» угод на вторинці житла становить усього 1,5-2% від загальної кількості угод.
Дивися повний текст Найпоширеніші схеми шахрайства на вторинному ринку нерухомості.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 17:32
Найпоширеніші схеми шахрайства на вторинному ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найпоширеніші схеми шахрайства на вторинному ринку нерухомості.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:15
все больше квартир в реестре - сложнее махинировать стало, а так ничего нового - "подделка - добросовестный набувач - лох"
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