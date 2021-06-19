Іноді під час продажу житла з’ясовується, що ще за радянських часів, у 1954 році, на цей будинок накладено арешт.
Дивися повний текст Як з нерухомості зняти арешт, накладений за радянських часів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:15
Як з нерухомості зняти арешт, накладений за радянських часів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як з нерухомості зняти арешт, накладений за радянських часів.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:15
Всё в общем написали, кроме одного самого важного момента - иск предъявляется к кому-то (ответчику), вот этого правильного ответчика и нужно будет указать в исковом заявлении, иначе суд пошлёт подальше))) А т.к. арест был в СССР, то в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и будет какой-то орган/банк СССР. А нетути уже такого...
|