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Як з нерухомості зняти арешт,
накладений за радянських часів

Як з нерухомості зняти арешт, накладений за радянських часів
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:15

Як з нерухомості зняти арешт, накладений за радянських часів

Пропонуємо до обговорення:
Іноді під час продажу житла з’ясовується, що ще за радянських часів, у 1954 році, на цей будинок накладено арешт.

Дивися повний текст Як з нерухомості зняти арешт, накладений за радянських часів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:15

Всё в общем написали, кроме одного самого важного момента - иск предъявляется к кому-то (ответчику), вот этого правильного ответчика и нужно будет указать в исковом заявлении, иначе суд пошлёт подальше))) А т.к. арест был в СССР, то в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и будет какой-то орган/банк СССР. А нетути уже такого...
Oberon
 
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