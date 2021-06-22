У травні українці отримали на 40% більше дозволів на проживання в Польщі, ніж за аналогічний період минулого року.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 10:28
Українці отримали на 40% більше дозволів на проживання в...
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Дивися повний текст Українці отримали на 40% більше дозволів на проживання в Польщі.
Додано: Вів 29 чер, 2021 10:28
Хорошо бы, чтоб все, кто мечатет уехать в Польшу, поскорее уехали. Удачи там!
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