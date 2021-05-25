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У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:13
Пропонуємо до обговорення:
ФОПи та юрособи переходять на SmartID
Дивися повний текст У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати тільки фізособи
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Додано: Вів 29 чер, 2021 14:13
Это когда начинает действовать?
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arnautov_dmitrij
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:11
arnautov_dmitrij написав:
Это когда начинает действовать?
З 25 червня 2021 для клієнтів — юридичні особи, фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність — необхідно використовувати SmartID. Водночас простий ЕП вони більше використовувати не зможуть.
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