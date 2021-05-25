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У ПриватБанку електронний підпис
зможуть використовувати...

У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:13

У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати...

Пропонуємо до обговорення:
ФОПи та юрособи переходять на SmartID

Дивися повний текст У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати тільки фізособи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:13

Это когда начинает действовать?
arnautov_dmitrij
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:11

  arnautov_dmitrij написав:Это когда начинает действовать?

З 25 червня 2021 для клієнтів — юридичні особи, фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність — необхідно використовувати SmartID. Водночас простий ЕП вони більше використовувати не зможуть.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:51

Re: У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати

Ошибочка вышла..
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:22

Re: У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати

ппц
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:55

Тобто ключ десь там в хмарі буде надійнішим ніж в мене на жорсткому диску комп'ютера, за цілісність якого я дбаю та відповідаю? Нє, дякую.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:38

Re: У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати

"З 25 червня 2021" - это, походу так, как у них предыдущий "Приват24 для бизнеса" вот прям совсем-совсем отключен с сентября 2019 года. Сегодня отчёт по ЕН обычным ключом ещё подписал. SmartID, действительно, в диалоге подписи появился и даже по-умолчанию, но можно выбрать и старый способ.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:29

Re: У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати

moveton написав:... Сегодня отчёт по ЕН обычным ключом ещё подписал. SmartID, действительно, в диалоге подписи появился и даже по-умолчанию, но можно выбрать и старый способ.
сегодня заходил в кабинет налоговой {около 16-00} и там не было варианта подписать отчет смартайди.
GALeon
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