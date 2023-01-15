У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати...

Я вот прямо даже озадачился при чём сервисы Привата к статье о том, что в "Приват24 для бизнеса" станет нельзя подписывать документы КЭП, а можно только SmartID.
Другой вопрос, что Приват сегодня об этом разродился
P.S. Разобрался почему с приватовским КЭП в налоговую не пускало. Сертификат у меня удачно истёк, как раз между подписью отчёта в "Приват24 для бизнеса" и попытками зайти в налоговый кабинет. А программистам этого кабинета лень было об этом выдать внятное сообщение об ошибке и у них такая ситуация тоже завётся "сертификат повреждён".