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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:38
Re: Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до.
Непогано. На старі депо це теж розраховано, можна підгодувать стовпи?
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:30
Додано: Чет 01 лип, 2021 21:33
Re: Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до.
Of course откусывать 20% от 5% да с повышенной с барского плеча суммы станет повыгоднее. Завлекалово несколько припозднилось со сроками и гарантия довольно импотентная исходя из статистики фонда гарантирования. Не интересно. Не искали компромисс раньше пилите свое ОВГЗ дальше.
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