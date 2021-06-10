|
|
Нацбанк згортає антикризові монетарні заходи: які зміни...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:05
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк розпочинає поступове згортання антикризових монетарних заходів відповідно до анонсованого графіку.
Дивися повний текст Нацбанк згортає антикризові монетарні заходи: які зміни починають діяти з 1 липня
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94315
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:05
лучше бы бл учетную ставку поднял
-
spekulant
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 13.10.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему