ДП "Енергоринок" накопичило борги перед учасниками ринку електроенергії в розмірі майже 30 млрд грн.
Дивися повний текст Справа близька до банкрутства: борги Енергоринку сягають 30 млрд грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:35
Справа близька до банкрутства: борги Енергоринку сягають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Справа близька до банкрутства: борги Енергоринку сягають 30 млрд грн.
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:35
За то руководители этих убыточных компаний и прочие чиновники наблюдательных советов и т.д. получают миллионные зарплаты.Как это?Это рыночная экономика?А нам постоянно вдалбливают-каждый получает по результатам своего труда.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:35
с какой радости нам сейчас в тариф добавят электрику для Крыма и Донбасса.... почему до сих пор не отключили? вот на что РНБО должно смотреть...
Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:34
Олігархічна влада банкротить чергове підприємство!
Де наш гетьман, щоб жахнув по руках ненаситних мародерів?!
Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:21
Товариші олені. Розходимося. Дп Енергоринок вже 2 роки як не торгує е/е
Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:29
|