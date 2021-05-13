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Справа близька до банкрутства:
борги Енергоринку сягають...

Справа близька до банкрутства: борги Енергоринку сягають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:35

Справа близька до банкрутства: борги Енергоринку сягають...

Пропонуємо до обговорення:
ДП "Енергоринок" накопичило борги перед учасниками ринку електроенергії в розмірі майже 30 млрд грн.

Дивися повний текст Справа близька до банкрутства: борги Енергоринку сягають 30 млрд грн.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:35

За то руководители этих убыточных компаний и прочие чиновники наблюдательных советов и т.д. получают миллионные зарплаты.Как это?Это рыночная экономика?А нам постоянно вдалбливают-каждый получает по результатам своего труда.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:55

sena_2008atp, "Кто не работает - тот ест!" (с)
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:35

с какой радости нам сейчас в тариф добавят электрику для Крыма и Донбасса.... почему до сих пор не отключили? вот на что РНБО должно смотреть...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:34

Олігархічна влада банкротить чергове підприємство!
Де наш гетьман, щоб жахнув по руках ненаситних мародерів?!
olwico_k
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:21

Товариші олені. Розходимося. Дп Енергоринок вже 2 роки як не торгує е/е
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:29

  Первый написав:Товариші олені. Розходимося. Дп Енергоринок вже 2 роки як не торгує е/е

я бы сказал слоупоки :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:59

Ничего непонятно
Investor_K
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