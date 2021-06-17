Столиця продовжує оновлювати Велику Кільцеву дорогу. Роботи тривають на ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна.
Дивися повний текст Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео).
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:56
Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео)
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Дивися повний текст Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео).
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:56
Будет очень хорошо если все пешеходные переходы сделают в виде мостов , уберут развороты и обустроят развороты на Жулянском путепроводе с обеих сторон
Додано: Чет 01 лип, 2021 22:15
Re: Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео)
Народ готовий розірвати того Кличка за халтурну організацію роботи та темпи робіт.
Зараз в одинадцять ночі Кільцева стоїть, а вдень там жах, ще й спека.
Додано: Чет 01 лип, 2021 23:12
Ету Окружную ремонтируют уже не один десяток лет. Как было все в пробках так и осталось. Клячко, когда развязки будут? Каждяй день вся Окружная стоит от Одесской площади до Пущи из за Жулянского моста, Обойного рынка и Академгородка. вплоть до Епицентра на Берковецкой. А то что посреди развязки на конечной скоростного 3 трамвая, прямо на проезжей части уже 10 лет стоят многоетажный ТРЦ вообще молчу.
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