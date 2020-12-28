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Дмитро Кисилевський: як
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Дмитро Кисилевський: як розвивати українську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:49

Дмитро Кисилевський: як розвивати українську...

Пропонуємо до обговорення:
Надзвичайно потужний інструмент розвитку економіки, який наша країна, на жаль, досі не використовує.

Дивися повний текст Дмитро Кисилевський: як розвивати українську промисловість за допомогою індустріальних парків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:49

Отсутствие НДС и ввозной пошлины на оборудование и комплектующие/сырье - это ключевой фактор успешности индустривального парка. Что бы вы не производили, закупать комплетующие и оборудование будете зарубежом. 32% импортного НДС и пошлины напрочь вымывает оборотные средства, а возмещения НДС при экспорте вы от этого жлобского государства не дождетесь.
Также необходимо уменьшение налогов на зарплату. 18% НДФЛ, 1.5% военный сбор, 22% ЕСВ никакой бизнес не потянет. В Польше, Болгарии и ряде других развивающихся европейских странах налоги на зарплаты существенно ниже.
eduard_k
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