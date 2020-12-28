Надзвичайно потужний інструмент розвитку економіки, який наша країна, на жаль, досі не використовує.
Дивися повний текст Дмитро Кисилевський: як розвивати українську промисловість за допомогою індустріальних парків.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:49
Дмитро Кисилевський: як розвивати українську...
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Дивися повний текст Дмитро Кисилевський: як розвивати українську промисловість за допомогою індустріальних парків.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:49
Отсутствие НДС и ввозной пошлины на оборудование и комплектующие/сырье - это ключевой фактор успешности индустривального парка. Что бы вы не производили, закупать комплетующие и оборудование будете зарубежом. 32% импортного НДС и пошлины напрочь вымывает оборотные средства, а возмещения НДС при экспорте вы от этого жлобского государства не дождетесь.
Также необходимо уменьшение налогов на зарплату. 18% НДФЛ, 1.5% военный сбор, 22% ЕСВ никакой бизнес не потянет. В Польше, Болгарии и ряде других развивающихся европейских странах налоги на зарплаты существенно ниже.
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