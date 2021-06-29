Документ підтримали 264 нардепи.
Дивися повний текст Рада підтримала законопроєкт, який збільшує податкове навантаження.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:58
Рада підтримала законопроєкт, який збільшує податкове...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада підтримала законопроєкт, який збільшує податкове навантаження.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:58
Зеленые паразиты решили обилетить последние средства в карманах граждан.
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