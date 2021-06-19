Ціна буде постійно зростати
Дивися повний текст Сільськогосподарські землі зростатимуть у ціні на 7-10% щороку, - Мінагрополітики.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 08:17
Сільськогосподарські землі зростатимуть у ціні на 7-10%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сільськогосподарські землі зростатимуть у ціні на 7-10% щороку, - Мінагрополітики.
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:27
Съехать с Украины, ведь с таким подорожанием земли мы быстро обгоним Европу по стоимости зерновых. Овощи уже частично дороже. Мясо дороже.
Зашел на OLX.pl и оценил, оптовые цены украина-польша +-=
Фермерские продукты можно отхватить за копейки.
Вот только минимальная зарплата в польше до налогов 20 000 или 14 500 чистыми.
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