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Instagram додасть «Історії» з платним доступом і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лип, 2021 17:36
Пропонуємо до обговорення:
Instagram створює свій аналог функції «Супер-підписки» з Twitter. Нова можливість дозволить користувачам соціальної мережі публікувати ексклюзивний контент в «Історіях», який буде доступний тільки платним передплатникам.
Дивися повний текст Instagram додасть «Історії» з платним доступом і підтримку NFT
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R2
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Додано: Суб 03 лип, 2021 17:36
Судя по всему, скриншоты таких историй сделать невозможно.
Xiaomi сможет и скриншот сделать, и видеозапись экрана. Как этому помешает Инстаграм?
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Sanyok77
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Ірина_
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