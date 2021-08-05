Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів

Додано: Чет 19 сер, 2021 22:13

Ratatui написав: Gastarbaiter Увы инженеры наши и прочие специальности что вы назвали в Польше не встречал. Элитой гастарабайтеров считаются дальнобойщики так как работают по норме.

Знаю много народу кто уже перебывал и в Польше и в Финляндии и так далее инженером никому неудалось поработать. А главные логисты это далнобои.



А пару человек искавших счастье на чужбине уже вернулись назад ко мне на фирму. Максимальный срок пребвания составил 6 месяцев. На вопрос : и как? ответ: ну нахер.

Как то так. Увы инженеры наши и прочие специальности что вы назвали в Польше не встречал. Элитой гастарабайтеров считаются дальнобойщики так как работают по норме.Знаю много народу кто уже перебывал и в Польше и в Финляндии и так далее инженером никому неудалось поработать. А главные логисты это далнобои.А пару человек искавших счастье на чужбине уже вернулись назад ко мне на фирму. Максимальный срок пребвания составил 6 месяцев. На вопрос : и как? ответ: ну нахер.Как то так.

Это вопрос круга знакомств. Из моего круга вот наоборот: не знаю ни одного человека, который бы поехал работать на клубнике/конвейере/мойке посуды. Все по офисам сидят, причем не только в Польше. ОАЭ, Западная Европа, США, Канада. Каждый уже если не финдир, то, минимум, фин. контролер или менеджер. Но я ведь не утверждаю, что все едут исключительно финдирами работать.Давайте реально взглянем на ситуацию: каждый из моих знакомых имел несколько лет релевантного опыта в Украине + отличное знание английского. Из этих ваших, что вернулись, как много обладало образованием, опытом и знанием языков? Кем они работали в Украине до поездки? Кто из них, обладая необходимой квалификацией и знанием языканайти работу по специальности? Часто люди себя недооценивают и даже не пытаются искать что-то кроме "12 часов в день на складе за минималку".В моем офисе в Польше работает, наверное, несколько сотен человек из Украины. И пусть значительная часть выполняет примитивные операции по обработке первички, все равно это намного лучше, чем клубнику собирать по 12 часов. И таких корпоративных центров (хоть и не настолько крупных) по всей Польше десятки! Народ, разумеется, иногда перебегает в более рыбные места, но такого, чтобы "все надоело, поеду обратно в Украину" не встречал.